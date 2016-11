Vaihingen (bt). Am Freitag (4. November) lädt die Geocaching-Gruppe des Bürger-Treffs zu einer Entdeckungstour durch Vaihingen ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz des Verkehrsübungsplatzes im Egelsee in der Walter-de-Pay-Straße. Nach dem zünftigen Offroad-Event im Oktober geht... »