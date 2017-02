Ronald Palesch rückt in Gemeinderat nach

Illingen (mib). Nach dem Wegzug von David Messerschmidt ist Ronald Palesch für die Grünen in den Illinger Gemeinderat nachgerückt. Der 53-jährige Kreativpädagoge wurde am Mittwochabend von Bürgermeister Harald Eiberger im Ratssaal vereidigt. Palesch nimmt auf einstimmiges Votum des Gemeinderates den Platz von David Messerschmidt im Verwaltungsausschuss ein. Außerdem vertritt Palesch die Gemeinde in Zukunft in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gemeinschaftsschule Illingen-Maulbronn“.