Polizeieinsatz in Illingen

Laut Augenzeugenberichten läuft in Illingen schon seit der Nacht ein größerer Polizeieinsatz. Kurz vor Mitternacht meldeten Bürger der Polizei, dass mehrere Schüsse in der Vaihinger Straße in Illingen gefallen waren, sagt Florian Herr, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage der VKZ. Es sei niemand verletzt worden und es bestehe momentan keine Gefahr für die Bevölkerung, so der Pressesprecher weiter. Die Ermittlungen, die seit heute Nacht laufen, dauern an. Ein Teil der Vaihinger Straße sei gesperrt, da dort im Moment die Spurensicherung laufe.