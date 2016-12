Marktverlängerung hat sich in Illingen gelohnt

Von Ulrike Stahlfeld

Die Premiere ist gelungen. Der Illinger Weihnachtsmarkt startete dieses Jahr bereits am Freitagabend und lockte zum Auftakt zahlreiche Besucher an. Stimmungsvoll erleuchtet präsentierte sich der Markt am Wochenende rund um den Posthof.

Illingen. Knapp 40 Stände luden zum Bummeln