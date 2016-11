Illinger Mühle bald im SWR zu sehen

Am Montag (14. November) beginnt die umfangreiche Belags- und Sanierungsmaßnahme des Kreisverkehrs in der Kleinglattbacher Straße (K 4579) an der Kreuzung Hummelberg in Illingen. Risse und Verdrückungen in der Fahrbahn machen die Baumaßnahme nötig, so das Landratsamt Enzkreis... »