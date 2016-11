Überfälle mit Waffe in Hochdorf und Illingen

Hochdorf/Illingen (p). Am Freitagabend kurz vor Ladenschluss um 21 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Lebensmittel-Discounter in Hochdorf, ging mit einem Stück Ware zur Kasse, als wolle er bezahlen, bedrohte dann die Kassiererin mit einer Pistole und forderte sie auf, die Tageseinnahmen in eine von ihm bereitgehaltene Plastiktüte zu packen. Die Kassiererin kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Täter mit dem erbeuteten Bargeld zunächst zu Fuß in Richtung Ortsmitte und wurde hierbei von einer Zeugin beobachtet. Nach etwa 150 Meter stieg er auf den Fahrersitz eines Pkw, bei dem es sich wahrscheinlich um einen schwarzen BMW 3er handelt, und fuhr davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Schlank, etwa 1n 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, braune Augen, helle Haut, hellblonde, kurze Haare, kein Bart, sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine Kapuzenjacke, eine Jogginghose und eine Basecap. Alle Kleidungsstücke wie auch die Schuhe und die mitgeführte Pistole waren schwarz. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07141 18-9 beim Kriminalkommissariat Ludwigsburg zu melden. In einer Illinger Tankstelle kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag ebenfalls zu einem bewaffneten Raubüberfall. Gegen 0.35 Uhr betrat ein unbekannter Mann, bewaffnet mit einer schwarzen Pistole, die Tankstelle am Illinger Eck. Der Täter bedrohte dann mit der Waffe einen Angestellten nebst einer Kundin und forderte die Herausgabe von Geld. Hiernach flüchtete er mit den Einnahmen und dem Bargeld der Kundin aus der Tankstelle hinaus in Richtung Ortsmitte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, verliefen bislang ohne Erfolg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 160 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, hellem Schal, grauen Schuhen und schwarzer Maske, ca. 40 – 50 Jahre alt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.