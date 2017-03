Unfallverursacher macht sich davon

Hochdorf (p). In der Wilhelm-Busch-Straße in Hochdorf hat ein Autofahrer zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 5.15 Uhr, einen anderen Wagen beschädigt und ist geflüchtet. Laut Polizei hat er vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten VW gestreift, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 70 42 / 94 10 entgegen.