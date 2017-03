Tierischer Diebstahl

Einen Erpel und drei Hausenten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag aus einem Stall in der Eberdinger Straße in Hochdorf gestohlen. Bei den Tieren handelt es sich um eine wildfarbene und zwei auffällig weiß-braun gezeichnete Enten sowie um einen erbsengelben Erpel mit grauem Hals und braun-weiß geflammtem Körper. Darüber hinaus ließen die Unbekannten auch noch zwei Enteneier mitgehen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Telefon 0 71 50 / 31 245, bittet um Hinweise.