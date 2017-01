Kontrolle verloren

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres VW setzte, war eine 47 Jahre alte Frau in der Nacht zum Dienstag in einen Unfall in der Max-Eyth-Straße in Hochdorf verwickelt. Auf ihrer Fahrt verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem geparkten Verkaufsanhänger, der durch die Wucht des Aufpralls gegen den Begrenzungszaun eines Firmengeländes gedrückt wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro zu kümmern, stellte die 47-Jährige den VW unweit der Unfallstelle ab und ging nach Hause. Kurz vor 6 Uhr stellte ein Zeuge den beschädigten Anhänger fest und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten den stark beschädigten VW und ermittelten anschließend die 47-jährige Fahrerin. Da die Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau wahrnahmen, führten sie zunächst einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv, so dass sich die Autofahrerin auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.