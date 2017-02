Nussdorf (p). Am Samstag (11. Februar) findet in Nussdorf die zweite Brennholzversteigerung der Dreiergemeinde Eberdingen statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Richtung Iptingen. Der Weg ist ausgeschildert. Die Bewirtung erfolgt durch den TSV Nussdorf an

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen