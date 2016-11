Auf Zeitreise in Hochdorf

Am Samstag (5. November) findet eine Abendführung durch das Keltenmuseum in Hochdorf statt. In kleiner Gruppe kann man in die Welt der Kelten eintauchen und Interessantes und Erstaunliches aus dem Leben der großen Fürsten und der Bevölkerung vor zweieinhalbtausend Jahren erfahren, heißt es in einem Pressebericht. Nähere Informationen unter www.keltenmuseum.de. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt sieben Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 0 70 42 / 7 89 11 oder per E-Mail an keltenmuseum@t-online.de Foto: Archiv