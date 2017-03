Vaihingen (p). Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Vaihingen lädt am Sonntag (19. März) um 19 Uhr zum ökumenischen Taizé-Gebet in die St. Antonius-Kirche ein. Gebet, Stille und ruhige Gesänge prägen diesen Gottesdienst. Kleine Kerzen und die Christus-Ikone helfen... »