Ensingen (cb). Am Samstag fand wieder das alljährliche Jungschar-Hockeyturnier in der Forchenwaldhalle in Ensingen statt. 16 Jungschar-Mannschaften waren am Start, 80 Kinder und 20 Mitarbeitende, dazu kamen auch noch einige Fans der Jungscharen. Von 13.30 bis 17 Uhr... »