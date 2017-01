Vaihingen (p). In der Vineyard Enztal in Vaihingen findet am Mittwoch (25. Januar) um 20 Uhr ein Eltern-Impulsabend statt. Diplom-Pädagogin Stefanie Borrmann referiert über das Thema „Sind wir nicht alle ein bisschen anders? Die Persönlichkeit unserer Kindes verstehen“.... »