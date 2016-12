Vaihingen (p). An der Ferdinand-Steinbeis-Realschule in Vaihingen befassen sich vorwiegend die Schüler der Klassenstufe 9 mit dem Thema Berufswahl. Im themenorientierten Projekt Bors und in der Zeit der Individuellen Förderung (IF) werden berufs- und arbeitsweltbezogene Themen angesprochen und... »