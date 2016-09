Mehr als 50 Kanuten traten am Sonntag bei der Kürbisregatta auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg gegeneinander an. Gewinner bei den Männern war Jürgen Klein (Bild) aus Bietigheim, er schaffte die Strecke in 56 Sekunden, Katharina Blank... »