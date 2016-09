Ochsenbach (p). Am Freitag befuhr gegen 17.20 Uhr der 40-jährige Fahrer eines BMW die Landesstraße 1100 von Eibensbach in Richtung Ochsenbach. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und... »