19-Jähriger springt in fahrenden Zug

Bietigheim-Bissingen (p). Am gestrigen Montag gegen 10:30 Uhr öffnete nach jetzigem Erkenntnisstand ein 19-Jähriger am Bahnhof Bietigheim-Bissingen gewaltsam die Tür

eines bereits anfahrenden Regionalexpresses in Fahrtrichtung Stuttgart und sprang anschließend in den Zug. Zeugenaussagen zur Folge sei der 19-Jährige am Ende des Bahnsteiges auf den abfahrenden Zug zugerannt. Das Abfahrtsignal und den Warnhinweis der Zugbegleiterin ignorierte oder überhörte der Mann offenbar. Ein automatisches Verschließen der Zugtür war anschließend aufgrund des

gewaltsamen Öffnens nicht mehr möglich, sodass die Zugbegleiterin die Notbremse zog. Der Zug kam noch am Bahnsteig zum Stehen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Es kam zu geringen Zugverspätungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/87035-0 bei der Bundespolizei zu melden.