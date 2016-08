Vaihingen als Fairtrade-Town

Vaihingen (ub). Die Bewerbungsunterlagen sind unterwegs nach Köln – und wenn alles klappt, wird die Urkunde im September verliehen. Dann soll auf dem Marktplatz ein Fest steigen, wenn Vaihingen, wie mittlerweile weltweit über 500 Städte und Gemeinden, das faire Siegel bekommen wird.

Ludwigsburg ist bereits im Verbund der Fairtrade-Kommunen, Mühlacker hat sich – ebenfalls wie Vaihingen – um die Aufnahme beworben. Fünf Kriterien müssen erfüllt sein, damit der Verein Transfair in Köln das Siegel, der zunächst einmal zwei Jahre Gültigkeit hat, verleiht. Mit dieser Aktion soll das bewusste Einkaufen und Konsumieren gefördert werden.

Anfang 2011 griff eine Gruppe aus dem Weltladenteam in Vaihingen die Idee der „Fairtrade Town Kampagne“ auf. „Angeregt durch einen Besuch in Rottenburg, eine der Städte in Baden-Württemberg, die das faire Siegel bereits erhalten hat, entschlossen wir uns, die Idee auch in Vaihingen publik zu machen und nach Möglichkeit eine breite Öffentlichkeit für dieses Projekt zu begeistern“, sagt Saskia Rudnau, Sprecherin der Fairtrade-Bewegung.

Bei einem Treffen der Arbeitskreis- und Projektgruppenleiter der lokalen Agenda stellte das Team des Weltladens die Initiative vor und konnte damit überzeugen, ein Agendaprojekt daraus zu machen. Der Vaihinger Gemeinderat hat am 20. Juli 2011 für „Fairtrade“ grünes Licht gegeben.

Der Gemeinderatsbeschluss ist ein Kriterium, damit das Siegel an die jeweilige Kommune verliehen wird. Die anderen vier Kriterien, die mittlerweile alle erfüllt sind: Bildung einer Steuerungsgruppe, Angebot von Fairtrade-Produkten im Einzelhandel und in der Gastronomie, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kirchen und Vereine verwenden Fairtrade-Produkte und führen Bildungsaktivitäten durch, die Medien berichten über die Aktivitäten.

Saskia Rudnau: „Das haben wir alles geschafft.“ Deshalb konnten gestern die Sprecherin der Steuerungsgruppe und Oberbürgermeister Gerd Maisch ihre Unterschriften unter die Bewerbungsunterlagen setzen.

Die Idee mit dem Handel mit Produkten der Dritten Welt zu Bedingungen, die auch aus Sicht der Produzenten als fair und angemessen anzusehen sind, hat sich nach und nach in Vaihingen ausgebreitet. Neun Einzelhandelsbetriebe haben sich bereit erklärt, faire Produkte anzubieten. Drei Gastronomiebetriebe – Engel, Seemühle und Cunibert im Kaufhaus Sämann – bieten künftig mindestens zwei Fairtrade-Produkte an. Mit der Schlossbergschule in Vaihingen besteht eine Kooperation und so malen die Schüler das neue Motiv für die fair gehandelte Stadtschokolade. Die Gesamtlehrerkonferenz der Bartenberg-Grundschule in Kleinglattbach hat am Mittwoch entschieden, sich an dem Fairtrade-Projekt zu beteiligen. Mit dabei ist auch das Stromberg-Gymnasium – hier verkaufen Schüler faire Snacks – und die Ensinger Grundschule mit Projekttagen.

Engagiert ist die evangelische Kirche bei der Aktion, nicht nur mit fairen Produkten beim Kirchcafé, sondern auch bei der Bildungsarbeit wie dem Vortrag von Julian Zeyher am 30. März (siehe Bericht oben auf dieser Seite). Auch die Familienbildung setzt auf Überzeugungsarbeit in ihren Angeboten und bei der Betreuung an Schulen. Eine Zusage haben nach Angaben der Agendagruppe der Verein Dörfliche Entwicklung Riet und die Schmiede am Turm gegeben.

Die Stadt Vaihingen verschließt sich ebenfalls nicht dem bewussten Konsum. Nach Angaben von Pressesprecherin Martina Fischer wird für Bewirtungen im Rathaus nur noch fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt. Auch die Blumensträuße, die verschenkt werden, kommen aus dem gerechten Warenverkehr.

Im Sommer zeigt Michael Eisinger beim Vaihinger Open-Air-Kino am 13. August einen Film über die Ausbeutung der Dritten Welt.

Oberbürgermeister Gerd Maisch: „Wir müssen das Projekt nach außen tragen und auch leben.“ Saskia Rudnau: „Wir hoffen, dass wir mit der Fairtrade-Aktion das Einkaufsverhalten der Menschen ändern können.“

Bis zur offiziellen Verleihung des Fairtrade-Siegels will die etwa zehnköpfige Projektgruppe noch einen Einkaufsführer für die Stadt erstellen. In ihm wird aufgelistet, wo es regionale, faire und ökologisch erzeugte Produkte zu kaufen gibt. Und bei einem sind sich die Initiatoren der Aktion sicher: Faire Waren müssen nicht unbedingt teurer sein, „aber sie sind auf jeden Fall besser“. Und: „Sie haben einen moralischen Mehrwert.“