Am Samstag (18. Februar), Einlass ab 19.30 Uhr, spielt Grachmusikoff in der Mettertalhalle in Horrheim. Veranstalter ist das Schbieldesle. Mit einer Mixtur aus Blues, Balladen, Joke- und Blasmusik wurde Grachmusikoff in den 1980er-Jahren berühmt. Heute erweitern pikante Zotenlieder,... »