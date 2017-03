Sattelzug umgekippt, Straße gesperrt

Unterriexingen/Sachsenheim (sr). Ziemlich genau an der Markungsgrenze zwischen Sachsenheim und Unterriexingen ist heute gegen 11.30 Uhr ein Sattelzug von der Fahrbahn gekippt. Auf der Landesstraße 1141 von Sachsenheim kommend verlor der Fahrer in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Gewalt über sein Fahrzeug und der Laster kippte in den angrenzenden Acker. Verletzt wurde niemand. Laut Polizeiangaben hatte der Laster Erdaushub vom Gewerbepark Eichwald geladen. Die betroffene Baufirma sorgt demnach auch für die für eine Bergung nötigen Fahrzeuge wie Kran und Bagger. Die Straße ist für die Bergung des Fahrzeugs vermutlich ab 14 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr von Sachsenheim kommend ab Abzweig Oberriexingen und von Unterriexingen kommend komplett gesperrt.