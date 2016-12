Enzweihingen (p). Am zweiten Adventswochenende (3. und 4. Dezember) öffnet die Künstlerin Ingeborg Wanner ihr Atelier in der Steinestraße 28 in Enzweihingen. Sie zeigt eine Vielzahl neuer Werke und verbindet sich mit ihrem Gast, der Keramikerin Charlotte Tietz aus Großglattbach. Beide suchen eine Annäherung an das Thema „Die goldene Mitte“. Das Atelier ist jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.