Gestohlenes DRK-Fahrzeug liegt im Neckar

Ludwigsburg (p). Reifenspuren eines Fahrzeugs, die in den Neckar bei Ludwigsburg führten, haben am Freitagabend gegen 17.30 Uhr einen Großeinsatz der Polizei, der Feuerwehr und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG zur Folge gehabt. Nachdem durch einen Mitarbeiter der Stadt Ludwigsburg Spuren im Bereich des Otto-Konz-Weges festgestellt wurden, konnten durch Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg und der Wasserschutzpolizei im Bereich der Uferböschung nahe des Freibads in Hoheneck Hinweise darüber erlangt werden, dass sich tatsächlich ein Fahrzeug im Wasser befinden könnte. Durch zwei Taucher der DLRG wurde nach zwei kurzen Tauchgängen tatsächlich ein Fahrzeug im Wasser gesichtet. Da die Bergung in der Nacht zu gefährlich war und ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Fahrzeug befanden, wurde die Bergung auf den Samstagvormittag verlegt. Nach kurzer Vorbereitungsphase durch die Einsatzkräfte konnte das Fahrzeug am Samstag gegen 11.30 Uhr aus dem Neckar geborgen werden. Beim dem Fahrzeug handelte es sich um ein Einsatzfahrzeug des DRK Ludwigsburg, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ludwigsburg gestohlen worden war. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 53 53 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden insbesondere Zeugen gesucht, denen das Fahrzeug

in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgefallen ist.